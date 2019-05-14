РФС и РУСАДА заключили соглашение о противодействии допингу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашения о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте. Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в борьбе за обеспечение чистоты спорта, сотрудничество в организации и проведении антидопинговых образовательных мероприятий, взаимодействие в проведении расследований возможных нарушений антидопинговых правил, защиту фундаментального права российских спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга, пропаганду и поддержку спорта, повышение авторитета российского спорта на международной арене.

В феврале председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что РФС внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.

5 февраля состоялась рабочая встреча руководства РФС и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году. Также РУСАДА и РФС выработали план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019-2020 годы.