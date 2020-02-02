Резиуан Мирзов: «Крал всегда называет меня королем»
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов после матча с «Ростовом» (2:1) рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом. Россиянин в этой встрече оформил дубль.
— Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.
— Крал вообще много чего говорит.
— Он сегодня назвал вас королем.
— Он всегда так меня называет (смеется).
— Даже когда не делаете дубль?
— Даже когда я кушаю (улыбается).
— С чем это связано?
— Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.
Резиуан Мирзов: «Крал всегда называет меня королем, даже когда кушаю»
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