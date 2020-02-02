Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов после матча с «Ростовом» (2:1) рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом. Россиянин в этой встрече оформил дубль.

— Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.

— Крал вообще много чего говорит.

— Он сегодня назвал вас королем.

— Он всегда так меня называет (смеется).

— Даже когда не делаете дубль?

— Даже когда я кушаю (улыбается).

— С чем это связано?

— Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.

Резиуан Мирзов: «Крал всегда называет меня королем, даже когда кушаю»