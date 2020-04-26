Реми Кабелла: «Вернуться в «Марсель»? Это будет сложновато»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла отверг возможность возвращения в «Марсель» на данном этапе карьеры. Кабелла выступал за французский клуб с 2015 по 2017 год, после чего поиграл за «Сент-Этьен», а летом 2019-го оказался в России.

— Хотел бы я, чтобы мое время в «Марселе» прошло лучше, — приводит слова футболиста Footmercato со ссылкой на прямой эфир в Instagram. — Но что есть, то есть. Я не сожалею о том, что выступал за клуб, и горжусь этим.

Вернуться в «Марсель»? Это будет сложновато, у них другие цели и амбиции.

После перехода в «Краснодар» Кабелла принял участие в 5 матчах, сделав одну результативную передачу. В августе 2019 года 30-летний француз порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок.