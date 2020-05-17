Рекорд России от Нигматуллина. Его серию прервал суперветеран

17 мая 2000 года прервалась рекордная «сухая» серия голкипера «Локомотива» Руслана Нигматуллина.

А начиналось все при интересных обстоятельствах. 16 октября 1999-го в 27-м туре чемпионата России «Локомотив» разгромно уступил «Спартаку» — 0:3. Именно третий гол Робсона на 54-й минуте положил начало рекордной серии.

Нигматуллин не пропускал на протяжении десяти матчей и был близок к тому, чтобы побить рекорд киевского динамовца Виктора Банникова (1122 минуты), установленный в 1967-1968. Но в 9-м туре туре следующего чемпионата ворота Нигматуллина распечатал Сергей Наталушко из «Сатурна». Интересно, что этот гол также вошел в историю — Наталушко отличился в возрасте 39 лет и 222 дней, став самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.

Серия Нигматуллина же прервалась на 941-й минуте.