Рекоба считает, что Титов мог играть в любом топ-клубе Европы
Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» отметил, что миланская команда разбирала игру Егора Титова перед матчами со «Спартаком» в еврокубках.
— В составе «Интера» вы неоднократно встречались с российскими клубами в еврокубках. Чем запомнилась наша страна?
— Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобелье, шапку, шарф и все равно мерз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией — это холодная зима. Еще помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, — невероятно красивое место.
— Кого-то из российских игроков запомнили?
— Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.
— Вы так хорошо отзываетесь о нем, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.
— Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.
— После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»...
— Совсем не удивлен этому.
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https://iz.ru/1002650/timur-ganeev/po-urovniu-talanta-egor-titov-mog-igrat-v-liubom-top-klube-evropy