РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ребров опубликовал детское фото с отцом

09:29
Артем Ребров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Ребров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал в своем Instagram детскую фотографию с отцом.

— Спасибо Владимиру Коява за очередной полезный совет, — написал Ребров. — Книга Джона Элдриджа «Путь мужчины». Прочитав, я в очередной раз убедился, насколько мой отец крутой и грамотный мужик. Спасибо ему за детство и то что он всегда рядом с нами. А на фото мы как раз вместе с ним.
Ну а книгу советую почитать, особенно мужчинам! Многие наши проблемы идут из детства!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир