Ребров - о своем состоянии: "Жить можно"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о своем текущем состоянии после полученной травмы на сборах команды.

– Как на сегодня оцениваете свое состояние?

– Жить можно (смеется). А если серьезно, то ортез, так называется повязка, которую мне наложили после операции, доставляет массу неудобств. Особенно ночью. Но ничего, приходится терпеть. По рекомендации врачей снимаю ее утром и вечером, что бы усиливать кровоснабжение. А перед сном опять надеваю.

– Сложный процесс?

– Я сказал бы, непростой. Но уже приноровился. А так, после операции первое время это делала жена.

– Где вас оперировали?

– В Италии. Поехал туда прямо после сбора в Дубае. Меня уже ждали. Сначала сдал все необходимые анализы и только потом получил добро хирурга. Сама операция проходила под местным наркозом и длилась около трех часов. А через два дня мы с женой уже улетели домой.

Артем Ребров: "На третьем сборе буду вместе с командой"