Рауль Рианчо: «После истории с лайками Трабукки прислал СМС с просьбой поменять состав «Спартака»

Бывший помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Рауль Рианчо рассказал о влиянии агента Марко Трабукки.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны. Рианчо некоторое время был и.о. главного тренера после увольнения Карреры.

— После выступления Глушакова Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки, — приводит слова Рианчо metaratings.ru. — Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер — он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

Не скажу, что Каррера ставил игроков Трабукки в состав — он просто перестал нас слушать. Где-то через неделю после истории с лайками я получил сообщение в WhatsApp от Трабукки, он просил изменить модель игры и поменять некоторых игроков. Я ответил Марко, что тренера зовут Массимо Каррера, состав меняет Массимо Каррера, а я его помощник и консультант, помогаю советами, когда он этого попросит.

Да, тех же Ханни и Рошу покупали под постоянную игру, но в 4-3-3 — Зе Луиш, Адриано, Ханни и Роша не могли находиться на поле одновременно.

Рассказал о том сообщении Каррере — он просто выслушал, и больше ничего.