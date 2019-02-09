Расмус Эльм: "Игнашевич в составе сборной на ЧМ-2018? Я был не удивлен"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции, игрок "Кальмара" Расмус Эльм в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением об игре своей национальной команды и сборной России на чемпионате мира 2018 года.

– И как вам игра сборной Швеции на ЧМ-2018 года?

– Швеция выступила очень хорошо. И Россия тоже здорово сыграла на домашнем турнире. У меня в вашей сборной остались знакомые – Мариу Фернандес, Игорь Акинфеев, Дзагоев… Я смотрел матчи России, не только Швеции, – сказал Эльм.

– Удивились, увидев 38-летнего Игнашевича в заявке сборной России на ЧМ-2018?

– Нет, ничему не удивлен. (Улыбается.) Игнашевич был физически хорош. Сергей знает, как нужно готовиться и следить за собой, он прекрасный футболист. Так что он вполне должен был играть на чемпионате мира. (Артем Агапов)

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