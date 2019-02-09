10:43 | Футбол — РПЛ

Расмус Эльм: "Головин – топ-игрок. Он обладает невероятным мастерством"

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Расмус Эльм в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о хавбеке "Монако" Александре Головине​.

– Главная русская молодая звезда – Александр Головин – уехал из ЦСКА в "Монако". Что-то можете сказать о нем?

– Это топ-игрок. У него есть все, чтобы выступать на высоком уровне. Он обладает невероятным мастерством. Могу говорить о нем только хорошее, он отличный футболист, – сказал Эльм.

Полное интервью с Эльмом читайте в ближайшее время на сайте "СЭ"

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