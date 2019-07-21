Рашид Рахимов: "ВАР должен внести тот самый элемент справедливости"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что работа системы ВАР должна быть более оперативной. По его мнению, именно продолжительное рассмотрение повторов портит впечатление от новинки, которая будет внедряться и в матчах чемпионата России.

– По-разному можно относиться к ВАР, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Рахимов. – Но все-таки тратится много времени на просмотры повторов. Нужно что-то с этим делать. Нужно как-то ускорять ее, улучшать работу. Потому что зачастую эпизод прошел, потом только тратится много времени на изучение повтора. Нужно, чтобы помощники судьи как-то работали. Или другой какой-то механизм ускорения работал. Но в целом, конечно, ВАР должен внести тот самый элемент справедливости.