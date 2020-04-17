Рашид Рахимов: «От Шюррле и от Маркизио ждали большего»

Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов провел параллель между выступлениями полузащитника Клаудио Маркизио за «Зенит» и нападающего Андре Шюррле за «Спартак».

— Наверное, и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего, — цитирует Рахимова RT. — Андре — игрок сборной Германии, выступал за очень сильные коллективы и в родной стране, и в Англии. Поэтому все полагали, что он станет лидером «Спартака». И с учетом его статуса подобные ожидания естественны. Но нужно понимать, что ни Андре, ни Клаудио не были вожаками в своих предыдущих командах.