РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рашид Рахимов: «От Шюррле и от Маркизио ждали большего»

17 апреля 2020, 23:49
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Теги:

Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов провел параллель между выступлениями полузащитника Клаудио Маркизио за «Зенит» и нападающего Андре Шюррле за «Спартак».

— Наверное, и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего, — цитирует Рахимова RT. — Андре — игрок сборной Германии, выступал за очень сильные коллективы и в родной стране, и в Англии. Поэтому все полагали, что он станет лидером «Спартака». И с учетом его статуса подобные ожидания естественны. Но нужно понимать, что ни Андре, ни Клаудио не были вожаками в своих предыдущих командах.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/738529-rahimov-sravneniya-shyurrele-markizio

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир