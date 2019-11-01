Рашид Рахимов: «Индзаги в «Лацио» приглашал на предматчевую установку. Отказался»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» рассказал о том, как ездил на стажировку к европейским тренерам.

— Вот приезжали вы на стажировки к Бенитесу, Сарри, Нагель-сманну, Марселино. Кто из них самый нелюдимый?

— Давайте переформулируем. Самый разговорчивый — Марселино. В то время «Севилью» возглавлял. Привел с собой ассистента, отвечающего за физподготовку, общались около часа. Можно было и больше, но я сказал себе: «Имей совесть. Хватит людей отвлекать от работы». Конечно, ни один тренер не будет с тобой полностью откровенен. У каждого свои профессиональные секреты. Поэтому я никого не засыпаю вопросами. Достаточно сверить впечатления от увиденного на поле, уточнить какие-то нюансы.

— На установки вас пускают?

— Нет. Я и не рвусь. Хотя в «Лацио» была возможность.

— Когда?

— Весной 2018-го пробыл там полторы недели, за это время «Лацио» сыграл три матча. Я приезжал на базу со спортивным директором Игли Таре, смотрел все тренировки, потом обедали. С Симоне Индзаги сидели за одним столом.

— Главным тренером?

— Ну да. Удивительно открытый, доброжелательный человек. Меня взяли впоездку с командой во Флоренцию. Вечером в отеле был просмотр соперника, Индзаги предложил: «Хочешь — приходи».

— А вы?

— «Спасибо. Не надо». (Александр Кружков)

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