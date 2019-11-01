Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» отметил, что полузащитнику Денису Глушакову стоит сконцентрироваться только на футболе. По его мнению, все дело в голове, а не в возрасте.

— Готовы признать, что ошиблись, сделав ставку на Дениса Глушакова?

— Ни в коем случае! В «Спартаке» за последний год он столкнулся с большими проблемами. Плюс семейные неурядицы. Такие удары по психике бесследно не проходят. Денису надо переключиться. Сконцентрироваться исключительно на работе, забыть о соц­сетях, лайках, прочей нефутбольной мишуре. Если не будет распыляться, уверен, скоро увидим прежнего Глушакова.

— Вы о психологии говорите. А может, он просто постарел? 33 в январе стукнет.

— Все от головы. Сто процентов! А с «физикой» у Дениса проблем нет. Играть способен еще долго, у него хороший базовый фундамент, чтобы в каждом матче, как обычно, выполнять громадный объем работы. (Александр Кружков)

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