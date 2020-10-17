Рашид Рахимов: «Больших изменений по схеме нет»
Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, что успел поменять перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«После переговоров с «Уфой» решил для себя: «Давайте попробуем сделать, попробуем вытащить команду из такой ситуации». Посмотрим, что получится, — сказал Рахимов в интервью «Матч Премьер». — Больших изменений по схеме нет. Мы просто обратили внимание на некоторые моменты. Посмотрим, как это сработает. Здесь очень важно исполнение».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.