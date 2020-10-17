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Рашид Рахимов: «Больших изменений по схеме нет»

16:29
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Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, что успел поменять перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«После переговоров с «Уфой» решил для себя: «Давайте попробуем сделать, попробуем вытащить команду из такой ситуации». Посмотрим, что получится, — сказал Рахимов в интервью «Матч Премьер». — Больших изменений по схеме нет. Мы просто обратили внимание на некоторые моменты. Посмотрим, как это сработает. Здесь очень важно исполнение».

Локомотив — Уфа

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