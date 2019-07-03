Рашид Рахимов: "Ахмат" дал Глушакову возможность вернуться в сборную России"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что руководство клуба, подписав контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым, предоставило ему шанс вернуться в сборную России.

- Это (возвращение в сборную России) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень, - цитирует ТАСС Рахимова. - Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро - многие игроки знают его, он знает многих.

Все должны доказывать, выходить и показывать свой уровень, выдерживать конкуренцию. Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет.

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