«Раньше было интересно». Джикия рассказал, как смотрел «Дом-2»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во время прямого эфира в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна рассказал, что смотрел реалити-шоу «Дом-2». На откровения его «вывел» форвард красно-белых Александр Соболев, пишущий в комментариях лайва. Футболисты «Спартака» на протяжении эфира неоднократно поддевали друг друга.

— Соболев пишет, что вы по «Дом-2» фанатеете.

— Какой дураааак, какой дурааак! Но мне не стыдно сказать, что смотрел «Дом-2», когда был в Дзержинске. Смотрели с Семеном Федотовым и Димой Шиловым. Было интересно. Раньше было интересно... Можно Соболева вообще заблокировать?