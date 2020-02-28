Рами отказался от предложения из Катара ради перехода в «Сочи»

Новичок «Сочи» Адиль Рами заявил, что у него было выгодное предложение из Катара, однако чемпион мира-2018 в составе сборной Франции решил поехать в Россию.

— Я настроен показать максимум в «Сочи». Я надеюсь, что все будут довольны мной — и болельщики, и тренеры, — цитирует Рами ТАСС. — Сочи — прекрасный город, напоминает внешне Калифорнию. Было сложно после чемпионата мира, от меня многого ждали, нужно было подтверждать свой статус.

Когда услышал предложение от «Сочи», я почти сразу принял решение. Было несколько предложений, меня приглашали играть в Катар, но я люблю играть в футбол. Я знаю Александра Кокорина. Я думаю что у меня тоже все будет хорошо.

34-летний Рами заключил контракт с «Сочи» до конца сезона на правах свободного агента. Его предыдущей командой был турецкий «Фенербахче», с которым защитник расторг контракт 21 февраля.