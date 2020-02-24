Защитник «Сочи» Адиль Рами обратился к болельщикам «Фенербахче», за который выступал до российского клуба.

— Сегодня вечером я сделаю видео для вас, ребята, — написал Рами в Instagram. — Я не делал этого раньше, потому что все были сосредоточены на дерби (против «Галатасарая» (1:3), — прим. «СЭ»), но я вас не забыл. «Фенербахче» — удивительный, ты заслуживаешь лучшего...

Рами подписал контракт с «Сочи» в середине февраля. 34-летний защитник является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».