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Рами обратился к болельщикам «Фенербахче»

16:41
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Защитник «Сочи» Адиль Рами обратился к болельщикам «Фенербахче», за который выступал до российского клуба.

— Сегодня вечером я сделаю видео для вас, ребята, — написал Рами в Instagram. — Я не делал этого раньше, потому что все были сосредоточены на дерби (против «Галатасарая» (1:3), — прим. «СЭ»), но я вас не забыл. «Фенербахче» — удивительный, ты заслуживаешь лучшего...

Рами подписал контракт с «Сочи» в середине февраля. 34-летний защитник является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».

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