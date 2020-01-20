Ракицкий объяснил, почему стал реже исполнять штрафные

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью клубной пресс-службе отметил, что в петербургской команде и без него достаточно классных исполнителей штрафных ударов.

— Кричалка «Ракицкий, гол!»? — Честно, они когда кричат, я не могу забить, — сказал Ракицкий. — Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!". Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает.

Реже стал подходить исполнять штрафные? — У нас много ребят, которые хорошо бьют. Я что, драться буду с ними? Подошел партнер, сказал: «Дай ударю». Да конечно, бей.