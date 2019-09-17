Рахимов готов пригласить Мамаева в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов готов пригласить в клуб Павла Мамаева. Сегодня хавбек «Краснодара» вышел на свободу по УДО, кубанский клуб ранее заявлял о намерении расторгнуть с ним контракт. Ранее сообщалось об интересе к Мамаеву со стороны «Галатасарая» и «Крыльев Советов».

— Конечно, можем рассмотреть (трансфер Мамаева), ну нужно понимать, какие мысли у самого Павла, — цитирует «РИА Новости» Рахимова. — В первую очередь, нужно будет спросить у него. Теоретически готовы пригласить его, но на данный момент все обсуждения только частицей «бы». Решение будет принимать игрок, нужно узнать его мнение.

Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

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