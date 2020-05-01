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Радосавлевич посоветовал Бийолу бороться за место в составе ЦСКА

04:23
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Экс-игрок «Шинника» и «Томи» Александр Радосавлевич считает, что Яка Бийолу стоит терпеть и бороться за место в составе ЦСКА.

— Это молодой игрок. И то, что он оказался в такой команде, уже большая честь, — цитируют «Известия» Радосавлевича. — ЦСКА — великий клуб. Яка там находится всего два сезона. Ему нужно терпеть и бороться за свое место. Любой футболист, у которого есть амбиции, хочет получать много игрового времени — это нормально. Так что такие заявления со стороны Бийола показывают, что он высоко мотивирован, а не просто приехал получать деньги. Ему самому виднее, что лучше делать, так как он постоянно находится в клубе и чувствует ситуацию. Если он продолжит редко выходить на поле, то, наверное, нужно будет искать новую команду. Возможно, стоит уйти в аренду за игровой практикой.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1006494/sevastian-terletckii/nam-nelzia-ezdit-mezhdu-gorodami

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