Радимов рассказал о своей роли в переходе Семака в "Зенит"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов ​рассказал, какую роль сыграл в переходе Сергея Семака в "Зенит"​ в качестве игрока.

– Спаллетти спросил: "А мы можем его забрать?" Я в шутку ответил: "Давайте". Я сразу позвонил Семаку и предложил перейти в "Зенит". Понятно, что в окончательном решении я не принимал участие, но эти переговоры начал я, – сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".

Сергей Семак играл за петербурский клуб с 2010 по 2013 гг. В составе сине-бело-голубых бывший полузащитник стал двукратным чемпионом России и обладателем национального кубка.