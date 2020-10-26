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«Рад, что Саша выбился. Никогда не злорадствовал». Селихов — о Максименко

16:49
9 февраля 2019 года. Белек. &quot;Спартак&quot; – &quot;Слован&quot; – 1:3. 11-я минута. Александр Максименко (слева) меняет Александра Селихова. Фото ФК «Спартак»
9 февраля 2019 года. Белек. &quot;Спартак&quot; – &quot;Слован&quot; – 1:3. 11-я минута. Александр Максименко (слева) меняет Александра Селихова. Фото ФК «Спартак»
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал об отношении к конкуренту Александру Максименко. В нынешнем сезоне Максименко играет в основе красно-белых, Селихов не выходил на поле за основную команду с марта 2019 года.

— Я безусловно рад за него, — сказал Селихов. — Никогда не злорадствовал, не вставлял палки в колеса. Я рад, что Санечек выбился — получился шанс и пользуется им. Сегодня я, завтра он. Это футбольная жизнь.

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