Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал об отношении к конкуренту Александру Максименко. В нынешнем сезоне Максименко играет в основе красно-белых, Селихов не выходил на поле за основную команду с марта 2019 года.

— Я безусловно рад за него, — сказал Селихов. — Никогда не злорадствовал, не вставлял палки в колеса. Я рад, что Санечек выбился — получился шанс и пользуется им. Сегодня я, завтра он. Это футбольная жизнь.