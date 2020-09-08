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«Работать только так!». Глушаков выложил совместное фото с Шишкиным

12:26
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Полузащитник Денис Глушаков опубликовал у себя в Instagram совместную фотографию с совместной тренировки с защитником Романом Шишкиным.

«Работать только так!», — подписал публикацию Глушаков.

В сезоне-2019/20 Глушаков выступал за «Ахмат», на счету футболиста 6 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за команду. 33-летний футболист является свободным агентом.

33-летний Шишкин также является свободным агентом. Его последним клубом был «Спартак-2».


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