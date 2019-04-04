"Пытаемся укладываться в 100 миллионов евро". Андрей Федун - о бюджете "Спартака"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.

– Недавно в гостях у "СЭ" побывал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Он озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года - в Питере хотят играть в долгую…

– (Перебивает.) Счастливцы.

– Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у "Спартака"?

– Мы пытаемся укладываться в 100. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна - здесь