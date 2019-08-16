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Пустовойтова рассказала о судейских скандалах в РПЛ

16 августа 2019, 19:21

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, работавшая на матчах финала женской Лиги чемпионов и женского чемпионата мира, в интервью RT высказала свое мнение об участившихся скандалах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

— К сожалению, у нас такая профессия, где каждая оплошность на виду, — отметила Пустовойтова. — Судья находится в гуще событий, он видит происходящее с одного-единственного ракурса, под одним углом. Понятно, что люди, которые сидят у экранов телевизоров, видят сразу несколько замедленных повторов крупным планом, поэтому у них все как на ладони. На поле же у тебя считаные секунды на принятие решения. Надо понимать, что ошибаются все, это человеческий фактор

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/659504-pustovoitova-skandaly-rpl

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