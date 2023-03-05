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Пуцко — об академии «Спартака»: «Миранчуки очень нравились, не знаю, почему отчислили»

Виктория Кравченко
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Воспитанник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что российских игроков Алексея и Антона Миранчуков отчислили из академии московского клуба.

— Миранчуки подавали надежды?

— Техничные были; очень нравилось, как играли. Их отчислили потом вроде — не знаю, почему, — цитирует Пуцко Sport24.

За «красно-белых» Миранчуки выступали на различных детских турнирах, в том числе и международных. Сообщалось, что они были отчислены из-за недостатка физической формы.

Алексей на данный момент играет в аренде в «Торино», его права принадлежат «Аталанте». Антон выступает в «Локомотиве».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-miranchuki-ochen-nravilis-ne-znayu-pochemu-otchislili-ikh-mama-stirala-gotovila-nam-putsko-ob-akademii-spartaka
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Спартак (Москва)
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