Протасовицкий рассказал о дружбе с Мамаевым

Друг полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Александр Протасовицкий дал «СЭ» первое интервью после выхода на свободу. Он пытался разнять обе драки, с участием Мамаева и Александра Кокорина, но отсидел дольше всех.

— Что тогда вас связывает с футболом и Павлом Мамаевым?

— С футболом — детство и юность. С Павлом — дружба. Я занимался и хотел стать футболистом. В детско-юношеской школе «Подолье» как раз познакомились с Мамаевым. Были у одного тренера, жили в одном номере. Потом я ушел в школу «Витязя», оттуда в школу «Спартака».

— Вы выпускник красно-белых?

— Да. Выпускник спартаковской школы. Отыграли завершающий чемпионат России, съездили в Камышин и выпустились. Разъехались кто куда. Я начал профессионально играть во второй лиге. Сначала в «Спартаке» Щелково. Потом уехал в тверскую «Волгу». Попробовал силы в Питере в «Зените-2», но остался в «Волге». Провел там два сезона.

— Насколько успешно?

— Ну, в какой-то момент вызывался в юношескую сборную. Даже на Кубок Содружества съездил. (Дмитрий Зеленов)

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