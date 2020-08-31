Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» дал прогноз об итоге чемпионата для «Спартака».

— Как для себя объясняете лидерство «Спартака»?

— Стечение обстоятельств, не более. В отличие от того же «Ахмата», спартаковцы уже четыре матча провели дома, причем, за исключением «Локомотива», серьезных соперников не было. Зато впереди — ЦСКА и «Зенит», выезд в Казань. Вот после этих игр и будем оценивать «Спартак». Ну а пока мне, как болельщику ЦСКА, смотреть в таблицу просто противно!

— Владислав Радимов уверен, что по итогам сезона «Спартак» не попадет в тройку.

— Согласен с Владиславом Николаевичем. Медалей «Спартаку» не видать, сто процентов! Бороться за чемпионство будут «Зенит» и ЦСКА, плюс «Локомотив» с «Краснодаром» сбрасывать со счетов не стоит. (Александр Кружков)