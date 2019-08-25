Промес, Зобнин, Еременко. Рассказов назвал топ-3 своих партнеров

Защитник «Спартака» Николай Рассказов указал топ-3 футболистов, с которыми он играл в одной команде. По его мнению, это Квинси Промес, Роман Зобнин и Роман Еременко.

— С Квинси у нас были зарубы. Он был игроком стартового состава, а я был запасным, — сказал Рассказов в интервью клубному каналу на Youtube. — Я часто играл против него на тренировках. Мы рубились с ним вплоть до последней тренировки, пока он не перешел в «Севилью». Мы с ним рубились, царапались. Он царапал мне лицо. Было прикольно. Рома Зобнин и на футбольном поле и его пределами настоящий профессионал. И Еременко тоже был уникальный человек. Как он исполнял, как он двигался, его футбольный интеллект... Интеллект — это одно, а у него он еще был и вместе с техникой.

21-летний Рассказов в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак».

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