Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» в матче 8-го тура РПЛ (1:0) сказал, что это была психологически тяжелая игра, главным в которой было взять три очка.

— Психологически тяжелый матч, нам нужно было обязательно выиграть, — сказал Николич. — Первые 20 минут действовали активно и агрессивно, но потом устали. Но главное — что взяли три очка. Поздравил команду с победой. Хорошо, что не пропустили, у соперника не было моментов. Но самим нужно забивать больше. Забили бы второй гол, в конце было бы легче. Мы продолжаем работу, строим команду. Сейчас у нас нет лидеров прошлых сезонов — Фарфана, Хеведеса, Баринова, Алексея Миранчука. Но мы двигаемся дальше. (Дмитрий Гирин)