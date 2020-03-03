«Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Тарасов вернулся из Италии

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как проходит его восстановление. Игрок получил перелом в последнем контрольном матче перед началом сезона и проходил реабилитацию в Италии.

— Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли», — написал Тарасов в Instagram. — Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилета еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного!

Поэтому не верьте левым слухам!