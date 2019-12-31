«Приходите на стадион, топите за «Спартак». Ребров и Ещенко поздравили болельщиков

Игроки «Спартака» Артем Ребров и Андрей Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом.

— Дорогие болельщики, красно-белые, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья вам, вашим семьям, близким, — приводит слова Реброва официальный Instagram клуба. — Желаю, чтобы этот Новый год вы встретили с теми, кого действительно любите, с кем вам будет хорошо за новогодним столом. Ждем всех вас на стадионе. Уверен, что следующий год мы будем встречать в красно-белых цветах, будем получать много положительных эмоций, выигрывать, побеждать и вместе отмечать наши победы.

— Дорогие красно-белые болельщики, тиффози, болелы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всем счастья, здоровья, любви, терпения. Конечно, чтобы приходили на стадион, болели за нас, топили за «Спартак». С Новым годом, — сказал Ещенко.