Президент "Зенита" Медведев встретился с главой "Барселоны" Бартомеу

Президент "Зенита" Александр Медведев провел рабочую поездку в расположении "Барселоны", информирует пресс-служба клуба.

В ходе поездки Медведев провел встречу с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу. Они обсуждали перспективы сотрудничества клубов, включая развитие Академии и клубной инфраструктуры. Также глава "Зенита" посетил "Камп Ноу", в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин, ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов.

Президенты также договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

После завершения встречи Медведев отправился в расположение сине-бело-голубых в Испании. Сегодня команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против "Вильярреала".

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