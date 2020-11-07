Президент «Урала» уверен, что команда прибавит

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Известиям» отметил, что у команды были проблемы из-за травм и усталости. По его мнению, сейчас команда должна постепенно набрать форму.

— В этом сезоне «Урал» отобрал очки у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара», причем еще до того, как они начали играть в Лиге чемпионов. Почему вашей команде хорошо удавались матчи с грандами, но не очень получается с менее классными соперниками?

— Я не знаю, пускай тренерский штаб с этим разбирается. Мое мнение: на лидеров ребята по-другому настраиваются. Хотя за победы и ничьи с ними дают столько же очков, сколько и в других матчах. Но нас еще подкосили травмы. Как-то много сейчас у игроков «Урала» мышечных повреждений. Не знаю, почему. Возможно, от того, что после прошлого сезона футболисты толком не отдохнули, перерыв между чемпионатами был очень маленький. А ведь и предыдущий тоже заканчивался тяжело, когда играли по два матча в неделю. Поэтому думаю, в основном по нам ударили усталость и травмы. В начале сезона ребята еще держались на морально-волевых, а потом это сказалось. Но ничего, сейчас мы начали работать в недельном цикле и должны постепенно набрать форму. И будем показывать хороший футбол.