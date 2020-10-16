Президент «Урала» сообщил, что Погребняк возвращается в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий Павел Погребняк возвращается в команду из Екатеринбурга.

— У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по не зависящим от нас причинам, — приводит E1 слова Иванова. — Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется. Тренеры решили, что Паша может помочь команде, поэтому мы решили возобновить контракт.

Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год. В августе нынешнего года 36-летний форвард покинул клуб на правах свободного агента.