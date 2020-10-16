РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент «Урала» сообщил, что Погребняк возвращается в клуб

13:47
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал"
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал"
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий Павел Погребняк возвращается в команду из Екатеринбурга.

— У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по не зависящим от нас причинам, — приводит E1 слова Иванова. — Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется. Тренеры решили, что Паша может помочь команде, поэтому мы решили возобновить контракт.

Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год. В августе нынешнего года 36-летний форвард покинул клуб на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69506789.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир