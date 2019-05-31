Президент "Урала" Григорий Иванов стал дедушкой, сообщает официальный Твиттер клуба. У супругов Александра и Ирины родился мальчик, которого назвали Данила.
Григорий Иванов, бывший игрок в мини-футбол, стал президентом "Урала" в 2003 году. При нем команда вернулась в РПЛ и повторила лучший результат в истории, заняв восьмое место в сезоне 2015/16. В прошедшем чемпионате "Урал" стал десятым.
🎈🎈🎈Президент #ФКУрал Григорий Иванов стал дедушкой! Вчера вечером у него родился внук! Мальчика назвали Данила. Поздравляем Григория Викторовича и молодых родителей – Александра и Ирину – с прибавлением в семье! pic.twitter.com/SAaevB4T3R— ФК Урал (@FCURAL) 31 мая 2019 г.
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