Президент "Урала" Григорий Иванов стал дедушкой, сообщает официальный Твиттер клуба. У супругов Александра и Ирины родился мальчик, которого назвали Данила.

Григорий Иванов, бывший игрок в мини-футбол, стал президентом "Урала" в 2003 году. При нем команда вернулась в РПЛ и повторила лучший результат в истории, заняв восьмое место в сезоне 2015/16. В прошедшем чемпионате "Урал" стал десятым.