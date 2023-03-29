Президент «Торпедо»: «Сохранить место в РПЛ будет чудом»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о шансах своей команды сохранить прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.

— Ставили ли вы задачу сохранить прописку в РПЛ, несмотря на долгосрочный проект?

— Мы реалисты. Мы понимаем, сколько очков у команды, и на каком она месте. Понимаем, что сохранить место в РПЛ — это чудо. Пока есть математические шансы, мы будем биться.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.