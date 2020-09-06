Президент «Тальереса» подтвердил интересе к Бустосу из России

Президент аргентинского клуба «Тальерес» Андрес Фасси сообщил, что форвард команды Науэль Бустос, скорее всего, покинет клуб.

— Уход Бустоса весьма вероятен, есть четыре или пять клубов, которые проявляют к нему большой интерес. Им интересовались из России, Германии, Испании и Португалии, — цитирует Фасси TyC Sports.

Ранее появлялась информация, что за 22-летнего аргентинца «Краснодар» предлагал 7 миллионов евро.

На счету Бустоса в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,7 миллиона.

На счету Бустоса также 3 матча и 1 гол за олимпийскую сборную Аргентины.