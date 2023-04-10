Президент «Сочи» Ротенберг назвал причину ухода Бердыева из клуба

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об уходе Курбана Бердыева из команды.

«Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

«Сочи» 10 апреля объявил об отставке Бердыева. Специалист возглавлял сочинцев с ноября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дмитрий Хохлов.