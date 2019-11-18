Президент «Ростова»: «Я поддерживаю и буду поддерживать Карпина»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил о полной поддержке главного тренера команды Валерия Карпина.

— Ни для кого не секрет, что у нас с Карпиным дружеские отношения, но мы очень хорошо умеем разделять свои личные отношения и работу, — цитирует президента официальный сайт клуба. — Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу все нравится в «Ростове» и он никуда не хочет уходить. Карпин — главный тренер ФК «Ростов».

Ранее Карпин в интервью «СЭ» сказал, что финансовая ситуация может угрожать будущему клуба. «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 16 туров.

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