Президент "Ростова": "Скорее всего, будет лимит 8 + 17, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне-20/21"

Президента "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о возможных реформах в российском футболе.

Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов – начиная с сезона-2020/21). Еще один актуальный вопрос – лимит на легионеров.

– Надо держать в голове тот факт, что, скорее всего, будет лимит 8, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21,– приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. – Нами многое уже сделано – с кем-то переподписали контракт, с кем-то уже договорились. В ближайшем будущем объявим. Также нас интересуют молодые игроки – ребята из нашей "молодёжки" и академии. Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в "Ростове" и будут преданы клубу. Думаю, через пару лет в основе будет неплохое пополнение.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр