Президент "Ростова" обратился к болельщикам

Президента "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с днем рождения клуба. По его словам, "Ростов" всегда славился несгибаемым характером и своим гостеприимством.

– Уважаемые болельщики, дорогие друзья! 10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе, – отмечается в сообщении на официальном сайте. – Каждая подобная дата – повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем "Ростова". За долгие годы нашей богатой истории "Ростов" прошел путь от простой заводской команды до клуба, который знают не только в России, но и остальном мире. С каждым годом армия наших болельщиков стремительно растет и я уверен, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.



"Ростов" славится своим несгибаемым характером, своим гостеприимством для тех, кто становится частью нашей желто-синей семьи, и мы искренне верим, что главные победы нашего клуба еще впереди. Мы гордимся тем, что представляем наш славный город в премьер-лиге российского футбола, а впереди у "Ростова" много новых целей и задач, которые мы будем ставить и решать вместе с вами – лучшими болельщиками России, которые всегда с нами. С праздником, желто-синие! Мы – "Ростов" – клуб, который дорог каждому из нас!