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«Президент пожалел 50-60 тысяч евро». Аршавин рассказал, почему он не перешел в «Спартак»

17:44
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

— Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.

— Жалеете, что не перешли в «Спартак»?

— Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался, — сказал Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ».

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2013-го по 2015-й. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России и по разу — Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1194609_Prezident_Spartaka_pozhalel_50_60_tysach_jevro_Arshavin_rasskazal_o_nesostojavshemsa_transfere

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