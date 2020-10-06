Президент Бразилии намерен помочь задержанному в России водителю экс-игрока «Спартака»

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует обсудить дело Робсона Оливейры, водителя бывшего хавбека «Спартака» Фернанду, с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

В 2019 году Оливейра был задержал в аэропорту Домодедово после того, как в его багаже обнаружили метадон, который запрещен к обороту в России, но разрешен в Бразилии. Фернанду утверждал, что лекарства были предназначены для его тестя. Робсон может получить 20 лет заключения.

«Российское правосудие очень строгое и независимое, но мы будем добиваться помилования со стороны местных властей. Сегодня я поговорю с министром иностранных дел Эрнесту Араужу по поводу возможного контакта с президентом Владимиром Путиным. Бразилия будет дипломатическими мерами добиваться возвращения Робсона», — написал президент Бразилии в Twitter.

Фернанду играл за «Спартак» с 2016-го по 2019-й. Бразилец выступает сейчас за «Бэйцзин Гоань».