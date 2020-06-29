Представлен мяч РПЛ и АПЛ на следующий сезон. Дизайн вас удивит

Nike представил новый мяч на следующий сезон, сообщается на официальном сайте компании.

Мяч получил название Flight Ball. Поверхность мяча состоит из четырех крупных деталей, что позволило сократить количество швов на 40 процентов, в отличии от традиционного мяча из 12 панелей.

В разработке мяча приняли участие футболисты и послы бренда: форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, нападающий сборной Англии Харри Кейн и футболистка сборной США Меган Рапино.

Мяч будут использовать в матчах АПЛ и РПЛ с нового сезона.