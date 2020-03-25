Представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок

По информации «СЭ» люди, представляющиеся агентами нападающего «Сочи» Александра Кокорина, пытаются выйти на испанский рынок через представителей, работающих в этой стране. Предметного интереса со стороны клубов примеры к Кокорину пока нет.

Ранее 29-летний форвард был признал лучшим игроком РПЛ в марте. В четырех играх за «Сочи» Кокорин забил три гола и отдал голевую передачу. За сочинский клуб нападающий выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20, а его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня этого года.

Всего на счету Кокорина 349 матчей, в которых он забил 99 голов и отдал 29 голевых передач.