Представители Бакаева предложили услуги игрока «Динамо»

Как стало известно «СЭ», представители полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вышли на московское «Динамо» с предложением о трансфере футболиста. При этом, никаких переговоров стороны не начали.

Связано это с тем, что Бакаева, продлевавшего контракт с красно-белыми еще в 2018 году перед арендой в тульский «Арсенал», не устраивают текущие условия. Являющийся одним из лидеров команды и игроком основы футболист имеет условия, близкие к контрактам «Спартака-2».

Текущее соглашение Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года, и представители Зелимхана хотят или продления на улучшенных условиях, или трансфера в другой клуб.

В «Спартаке» после смены руководства включен режим экономии, однако клуб вряд ли захочет потерять одного из лидеров команды и собственного воспитанника.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате России 8 матчей, в которых один раз забил с пенальти, а также отметился тремя результативными передачами. Всего за «Спартак» на его счету 52 игры, в которых он забил 11 мячей.