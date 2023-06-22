Представитель УЕФА об отстранении российских клубов: «Мы не останавливали сотрудничество»

Представитель УЕФА Йозеф Климент прокомментировал отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой организации.

«Мы не останавливали сотрудничество. УЕФА выполняет все свои обязательства, в том числе и финансовые. Нас объединяет футбол, будет принимать решение в его пользу. Я принимал участие на прошлых конференциях, верю, что наше сотрудничество будет продолжаться. Особенно я бы хотел пожелать крепкого здоровья Никите Павловичу Симоняну и Вячеславу Ивановичу Колоскову!» — сказал Климент.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.